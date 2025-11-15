Šarbelova subota u Križevcima uz liturgiju i duhovni program

Svake treće subote u mjesecu u križevačkoj katedrali Presvete Trojice održava se Šarbelova subota kada stotine vjernika dolaze na liturgiju, koja se održava u 10 sati, nakon koje slijedi pomazivanje uljem sv. Šarbela, štovanje moći sv. Šarbela te duhovni program od 12:30 do 16:00 sati, koji organizira Molitvena zajednica sv. Šarbela uz goste, slavljenje i molitvu.

Molitvena zajednica sv. Šarbela koja se okuplja u katedrali Presvete Trojice u Križevcima najavila je ljetos početak radova na izgradnji duhovnog Centra sv. Šarbela. Kako kažu iz zajednice bit će to dom mira, molitve i zajedništva smješten u blizini križevačke katedrale u kojoj su izložene moći prvog stupnja ovog libanonskog sveca mističara.

Relikvije prvog stupnja maronitskog pustinjaka, monaha sv. Šarbela u Križevačku eparhiju, u katedralu Presvete Trojice stigle su u Hrvatsku 22. rujna 2024. godine i od tada su izložene za trajno štovanje vjernicima. Moći je darovao Maronitski katolički patrijarhat Antiohije iz Libanona te Samostan i Svetište sv. Marona (Annaya, Libanon).

Relikvije sv. Šarbela, sveca mira i zaštitnika obitelji, dočekalo je oko 1500 vjernika iz Hrvatske i drugih zemalja. Arhijerejsku božansku liturgiju sv. Ivana Zlatoustoga tog je dana predvodio prešovski nadbiskup i metropolit Jona Maxim, uz susluženje vladike Milana Stipića i brojnoga svećenstva.