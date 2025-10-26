Mladi vozač u okolici Križevaca zbog prevelike brzine sletio s ceste

U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježene su dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i pet s materijalnom štetom. Jedna od nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se kod Križevaca.

Jučer, 25. listopada oko 10:20 na cesti Sveta Helena – Križevci, 20-godišnji mladi vozač upravljao je osobnim automobilom križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja vozač je automobilom sletio van kolnika u putni jarak, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila.

U prometnoj nesreći vozač je ozlijeđen, a kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.