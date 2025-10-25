Danas u KPC-u panel: Kako pokrenuti vlastiti startup

U sklopu projekta Future Crossroads, danas od 17 sati u Križevačkom poduzetničkom centru održat će se pop-up panel za mlade i sve željne znanja o poduzetništvu, pod nazivom Kako pokrenuti startup?. Kroz razgovor sa sudionicima panela saznajte na koji način svoju ideju možete pretvoriti u posao i tko Vam u tome može pomoći.

Na panelu kao govornici sudjeluju: Stefan Vedrina (Stegris, Hiroma), Dario Varošanec (Narla, BIZKoshnica) i Helena Habdija (YouthBank International). Moderator panela je Ivan Ivanović (Udruga P.O.I.N.T.). Nakon panela održat će se kratko druženje s govornicima predviđeno za razgovor i pitanja u neformalnoj atmosferi.

Današnji panel drugi je u nizu, a do kraja 2025. godine održat će se ukupno četiri takva događaja u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”. Ideja projekta je kroz niz događanja (radionica, predavanja, panel diskusija i dr.) informirati javnost te osvijestiti važnost poduzetništva u lokalnoj zajednici i pokretanja vlastitog poslovnog pothvata.

Projekt provodi Udruga P.O.I.N.T. Križevci, a sredstva za provedbu projekta osiguralo je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj kroz program “Small Grants Funding”. Posebice valja spomenuti angažman člana Udruge P.O.I.N.T., Ivana Ivanovića koji s Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj surađuje već niz godina, osim toga je i alumni njigovog IVLP programa u sklopu kojega je sudjelovao u stručnom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.

Vidimo se u 17 sati u Križevačkom poduzetničkom centru!