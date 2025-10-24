[FOTO] Sudar na kružnom toku, prometuje se usporeno

Na kružnom toku u Tomislavovoj ulici, između trgovačkih centara Supernova i Eurospin, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali kamion i osobni automobil.

Policija je na terenu i provodi uviđaj, dijelovi vozila razbacani su unutar rotora, a po prometnoj žili kucavici Križevaca prometuje se usporeno i u manjoj koloni.

Nažalost, ovaj kružni tok dosad je bio predmet brojnih pritužbi građana. Neupitno je da je kružni tok ovdje potreban, ali njegova izvedba je preuska i brojni vozači (pre)često samo projure kroz njega, nesvjesni da možda nemaju prednost u odnosu na vozače sa svoje lijeve strane, tako da još jednom skrećemo pozornost na sve vozače da obrate veću pozornost na prometne znakove.