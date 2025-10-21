Mlada nada križevačkog nogometa – Fabijan Šašek najbolji golman kola u 2. SNL

Nogometaši Radnika iz Križevaca remizirali su u 9. kolu SuperSport Druge nogometne lige na gostovanju kod Trnja. Dvoboj je završio rezultatom 0-0, a uz kolektivno dobro odigranu obranu, najveće zasluge za remi pripadaju i mladom vrataru Fabijanu Šašeku.

Ovaj 20-godišnji Križevčanin zamijenio je na vratima ozlijeđenog Miroslava Koprića i odličnom partijom pridonio vrijednom bodu na gostovanju u glavnom gradu.

Za svoju izvedbu, Šašek je nagrađen uvrštavanjem u najbolju postavu 9. kola po izboru SuperSport Druge nogometne lige.

Podsjetimo, Fabijan Šašek je vratar rođen 17. rujna 2005. u Koprivnici, a ovog se ljeta ponovo vratio u sredinu u kojoj je napravio svoje prve nogometne korake. Nakon škole nogometa u Radniku, karijeru je nastavio u Slaven Belupu, gdje je dvije sezone branio u 1. HNL za juniore, a zatim stjecao seniorsko iskustvo u dresu NK Koprivnica.