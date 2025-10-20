Mladi vozač u okolici Križevaca napuhao dva promila, policija predložila zatvorsku kaznu

U subotu, 18. listopada, u 23 sata u mjestu Ladinec, policijski službenici su u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je upravljao mladi 22-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,99 promila.

Vozač je uhićen te je jučer, 19. listopada uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni kaznom zatvora od 30 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci doveden pred nadležni prekršajni sud.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.

