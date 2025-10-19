Radno vrijeme trgovina danas

Sukladno informacijama o trgovačkim centrima i dućanima koji su otvoreni nedjeljom objavljenim na portalu ServisDigital.hr, u Križevcima danas rade sljedeće trgovine:

  • EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, 08:00-20:00
  • LIDL, Ulica Nikole Tesle 2, 08:00 – 18:00
  • ROBIN 1, Ivana Lepušića 30, 07:00-13:00
  • ROBIN 3, Pušća 27, 07:00-18:00
  • ROBIN 5, Bukovje Križevačko 29, 07:00-18:00
  • ROBIN 58, Ulica kralja Tomislava 69, 00:00-24:00
  • ROBIN 98 (Pekara), Marijana Detonija 2, 00:00-24:00
  • STUDENAC T1552, Carevdar 82, 07:00-15:00
