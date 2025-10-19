Dva nova vozila i medicinska oprema za hitnu medicinu

U Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u srijedu je održana svečana primopredaja dvaju novih vozila i medicinske opreme, ukupne vrijednosti gotovo 580 tisuća eura, čime je nastavljen kontinuitet ulaganja u modernizaciju sustava hitne medicinske pomoći i poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi. Župan Tomislav Golubić uručio je ključeve novih vozila ravnateljici Zavoda Zlatici Kučko-Gudelj, koja je Županiji kao osnivaču zahvalila na podršci u svim pitanjima te istaknula kako nova vozila i oprema značajno pridonose sigurnosti pacijenata i boljim radnim uvjetima djelatnika.

– Zahvaljujem Županiji na svim ulaganjima kojima podižemo kvalitetnu hitne zdravstvene zaštite, kao i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, a posebno djelatnicima Zavoda na požrtvovnosti, stručnosti i humanosti koje svakodnevno unose u svoj posao. Nova vozila namijenjena su T1 timovima u Koprivnici i Križevcima, prošle godine opremili smo i Đurđevac te sada sva tri T1 tima u našoj županiji uz nova vozila omogućavaju maksimalnu sigurnost i udobnost pacijentima. Naravno, ulaganje u opremu, vozila i prostor nije dovoljno, najvažniji su ljudski kapaciteti te s ponosom mogu reći kako Zavod ima ono najvrjednije, a to je kvalitetno medicinsko osoblje, kazala je ravnateljica Kučko-Gudelj.

Župan je uputio pohvale djelatnicima i ravnateljici Zavoda na predanom i profesionalnom radu te dodao: – Zavod je sinonim za sigurnost i povjerenje u našoj županiji, jako dobro radi svoj posao, imaju djelatnike koji ulijevaju sigurnost našim građanima, a nova su vozila i suvremena oprema nadogradnja svega što radimo za poboljšanje županijskog zdravstvenog sustava. Cilj nam je daljnje ulaganje u kvalitetu i dostupnost medicinskih usluga te smo ponosni što možemo biti primjer drugima kada je riječ o organizaciji i opremljenosti hitne medicinske službe.

Vozila su opremljena automatiziranim nosilima Stryker kako bi se djelatnici što više fizički rasteretili te pružaju veću sigurnost pacijentima prilikom transporta, a posjeduju i bežičnu komunikaciju između sustava ukrcaja i iskrcaja nosila. Do sada su vozila hitne bila B kategorije, a sada se prešlo na C kategoriju, koja omogućuje više tereta koji se najviše sastoji u medicinskoj opremi. Što se tiče opreme, čija je vrijednost oko 180.000 tisuća eura, nabavljene su rasklopne stolice s električnim pogonom, AVD uređaji, defibrilatori, aspiratori i respiratori.

Ravnateljica je spomenula i kontinuirane edukacije djelatnika Zavoda, dodavši kako se završava 17 specijalističkih usavršavanja prvostupnika sestrinstva, a mogu se pohvaliti i kako svi T1 timovi imaju liječnike. Godišnje zaprimaju oko 20.000 poziva, hitni timovi na terenu odrade oko 9.500 intervencija, a u ambulanti obrade oko 18.000 pacijenata. Prosječna starost vozila voznog parka županijskog Zavoda je između pet i šest godina, po čemu smo među najmlađima u Hrvatskoj, a u planu je i opremanje T2 timova.

Svečanoj primopredaji prisustvovale su v.d. pročelnika županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Ana Mušlek, voditeljica županijskog Odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Maja Blažek, ravnatelji i ravnateljice zdravstvenih ustanova, predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, tvrtke Medicop te djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije.