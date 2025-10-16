Svi u Zagreb: Radnik gostuje u Trnju u važnoj prvenstvenoj utakmici

Nogometaši NK Radnik Križevci u 9. kolu SuperSport Druge NL gostuju kod zagrebačkog NK Trnje. Utakmica se igra u subotu, 18. listopada, s početkom u 15 sati. Nakon odlične predstave u prošlom kolu i vrijedne pobjede, Križevčani s puno samopouzdanja i dobrom atmosferom u svlačionici odlaze na novo zahtjevno gostovanje.

Radnik je nakon sedam odigranih utakmica na 5. mjestu s 14 bodova, pet manje od Mladosti iz Ždralova. No, valja napomenuti da su Križevčani odigrali jednu utakmicu manje od svih momčadi koje se nalaze iznad njih na ljestvici. Trnje je, pak, na 12. mjestu sa sedam bodova.

Trener Ivan Zubić najavio je subotnje gostovanje: „Prošli vikend smo odigrali sjajnu utakmicu i sada nas čeka novi izazov u gostima protiv NK Trnja. Uspješan rezultat bio bi veliki poticaj za našu momčad i dokaz da smo na pravom putu. Vrlo sam zadovoljan angažmanom igrača na treninzima i atmosferom u svlačionici. Dečki rade predano, s puno energije i fokusa. Tu istu pozitivnu energiju trebamo prenijeti u subotu na teren i pokazati što znamo. Idemo dati sve od sebe i zajedno ostvariti dobar rezultat!“ – poručio je trener Zubić.