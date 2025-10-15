Aglomeracija se bliži kraju, građanima zahvaljeno na strpljenju

U maloj vijećnici Grad Križevaca u utorak je održan sastanak te potom i obilazak radova na pročistaču otpadnih voda u Cubincu, a događaju su prisustvovali gradonačelnik Tomislav Katanović, njegov zamjenik Ivica Švagelj, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras te direktorica podružnice vodnih usluga Križevci Helena Kralj Brlek, kao i brojni drugi sudionici ovog projekta. Sastanak je pružio detaljan uvid u trenutni status Aglomeracije Križevci, a sudionici su iznijeli planove za dovršetak projekta i priključenja građana.

Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda, istaknuo je važnost projekta te se osvrnuo na status radova: ”Glavni naglasak je na aglomeraciji Križevci, koju treba privesti kraju. U protekla tri tjedna održano je mnogo sastanaka sa svim dionicima projekta, uključujući izvođače, FIDIC inženjere i voditelja projekta. Radovi na mreži su praktički gotovi. Ostala je još samo jedna crpna stanica za spajanje struje, nešto priključaka i manje sanacije, što predstavlja ‘minimum minimuma’ u odnosu na većinu odrađenih radova. Treba odraditi administrativni završetak, ishođenje uporabnih dozvola i preuzimanje. Izvođači radova dali su čvrsta jamstva da će to biti gotovo do 15. ili 20. prosinca. Veselim se i čast mi je što će križevačka aglomeracija biti druga završena aglomeracija u Koprivničko-križevačkoj županiji, na zadovoljstvo građana koji će dobiti priključke.”

Helena Kralj Brlek, direktorica podružnice Vodnih usluga Križevci, pojasnila je tijek priključenja građana: “Građani naselja Prikraj, Mali i Veliki Potočec, Široko Brezje i Kosovec te naselja Mladine dobili su obavijesti da je sustav pušten u pogon. U postupku su tehnički pregledi za ostala područja. Po dobivanju upravnih dozvola obavijestit ćemo građane o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje. Uređaj trećeg stupnja pročišćavanja planira se završiti sljedeće godine, s puštanjem u probni rad u lipnju 2026. Postojeći mehanički uređaj i dalje je u funkciji, te će sva nova priključenja moći koristiti mehaničku obradu na postojećem uređaju. Zahvaljujem građanima na strpljenju, s obzirom na to da su se radovi poprilično odužili.”

Mario Biljan, član uprave izvođača Radnik d.d. kao predstavnik izvođača radova naglasio je sljedeće: ”Radovi na aglomeraciji su završeni. Rade se sanacije, a ostala su još ispitivanja i geodetski poslovi. Prijavljuju se tehnički pregledi, a očekuje se da će sve biti dovršeno do kraja godine. Radovi se izvode na reaktorima, upravnoj zgradi i solarnom sušenju, a idu po planu. Plan je završiti UPOV do lipnja iduće godine.”

Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, izrazio je zadovoljstvo suradnjom: “Posebno me raduje izlaganje gospodina Katanovića, iz kojeg je vidljivo koliko mu je važna suradnja na najvišoj razini s Hrvatskim vodama. Definitivno je dogovoreno da će sitni popravci, tehnički pregledi i uporabne dozvole biti riješeni tijekom studenog ili početkom prosinca. To će biti ‘lijepa čestitka građanima Križevaca da je projekt, kada govorimo o mreži, gotov!’ Zahvaljujem građanima Križevaca na strpljenju zbog prašine, regulacije prometa i blata.”

Milan Rezo, direktor Hrvatskog vodnog gospodarstva za Muru i Gornju Savu, dodao je: “I dalje postoje dvije nadležnosti: vode koje teku prema Savi bit će u nadležnosti VGO-a za Srednju Savu, a vode koje teku prema Muri i Dravi bit će u nadležnosti VGO-a za Muru i Gornju Dravu. Sukladno uredbi o vodnim uslugama, općine i JLS ubuduće će se putem javnog isporučitelja vodnih usluga obraćati Hrvatskim vodama radi iskazivanja potreba za gradnju vodoopskrbe i odvodnje. U slučaju pogrešaka u prijelaznom periodu, pozivi i zahtjevi usmjeravat će se preko direkcije Hrvatskih voda.”

Za kraj, gradonačelnik Tomislav Katanović naglasio je važnost suradnje svih dionika na ovom projektu: “Gradska vlast i Grad Križevci bit će čvrst partner koji će ubuduće očekivati poštivanje dogovorenih rokova, ali i partner na kojega se uvijek može računati. Projekt je imao velik utjecaj na život građana i bilo je dosta pomicanja rokova. Danas su se čule dobre vijesti da je projekt pri kraju. Vjerujem da će se datumi koje su izvođači i svi uključeni obvezali ispoštovati. Suradnja Grada Križevaca i Hrvatskih voda u budućnosti bit će puno jača i bolja.”