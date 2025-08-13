Muke po aglomeraciji: Izvođač tražio produljenje roka

Aglomeracija Križevci bi, prema najnovijoj najavi izvođača radova – zajednici ponuditelja Radnik d.d. i Zagorje gradnja d.o.o., trebala završiti do kraja rujna, odgovorile su nam na upit Vodne usluge koje su ugovor s izvođačima potpisale još u ožujku 2021. Najveći infrastrukturni projekt u Križevcima sufinancirala je Europska unija iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije, trebao je završiti do kraja 2023., no početkom 2024. potpisan je novi ugovor i od tada se financira iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Ovo ulaganje u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci, kad bude završeno, unaprijedit će kvalitetu života.

Završetak radova najavljivan je više puta, a točno prije godinu dana, pri obilasku radova u Supilovoj ulici, obećano je da će sve biti gotovo do kraja 2024. Ne treba naglašavati da se obećanje nije ostvarilo, iako je još lani rečeno kako “…. je ova aglomeracija bila jedna od boljih što se tiče općenito vođenja.”

Prema izjavi izvođača, kako su nam prenijele Vodne usluge, izvođači Radnik i Zagorje gradnja do kraja rujna planiraju završiti radove spajanja, ispitivanja te priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje. No, tek do kraja 2025. se očekuje mogućnost spajanja svih priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta aglomeracije. Gdje je zapelo i u kojoj fazi je projekt, budući da je ranije najavljeno da će svi radovi završiti do kraja prošle godine, pitali smo nositelje projekta, kao i čime nadzor opravdava ovakvo kašnjenje i opetovane produžetke radova?

“Izvođač je dostavio više obavijesti o potraživanju u kojima zahtijeva produljenje roka za dovršetak radova, a za koje će Nadzorni inženjer izvršiti ocjenu zahtjeva te dostaviti svoje očitovanje u predviđenom roku, a u skladu sa FIDIC ugovorom“, odgovaraju nam Vodne usluge. Nemamo informaciju koliko su troškovi dosad premašili predviđeni proračun te tko će ih pokrivati.

Što se tiče završenih radova, do sada je uspješno obavljeno devet tehničkih pregleda za cjevovode i crpne stanice te se krajem kolovoza i početkom rujna planira početak spajanja građana na odvodnu mrežu u prigradskim naseljima Prikraj, Mali i Veliki Potočec te Mladine, o čemu će građani navedenih naselja biti posebno obavješteni.