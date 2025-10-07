[FOTO] Jučer počelo obilježavanje Dječjeg tjedna

Tradicionalnim okupljanjem djece na Strossmayerovom trgu danas je službeno započelo obilježavanje Dječjeg tjedna. Djecu iz dječjih vrtića i osnovnih škola pozdravio je u ime gradonačelnika Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam te ih pozvao da se priključe brojnim događanjima koja će se odvijati u ovom tjednu, naglasivši ovogodišnji moto Dječjeg tjedna „Empatija – ključ međuljudskih odnosa.

Zajedno s odgojiteljima i nastavnicima djeca su i ove godine pripremila poruke za odrasle koje su postavljene na ogradu na Strossmayerovom trgu te će se tamo zadržati tijekom cijelog ovog tjedna. Uz otvorenje Dječjeg tjedna u Križevcima, Zajednica tehničke kulture Križevci održala je radionicu pod nazivom „Drvo empatije“ na kojoj su djeca zajedno gradila „Drvo empatije“ simbol zajedništva, prijateljstva i razumijevanja među djecom.

Cijeli program Dječjeg tjedna, koji je pripremljen u suradnji s udrugama i ustanovama s područja grada može se vidjeti u galeriji fotografija. Deveto izdanje Dječjeg tjedna u Križevcima odvija se pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije.