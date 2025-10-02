Jučer u Koprivnici o razvoju Hrvatske, poljoprivredi i prehrambenoj industriji

U poslovnom sjedištu Podravke u Koprivnici jučer je u organizaciji Večernjeg lista i Grupe Podravka održana konferencija „Hrvatska kakvu trebamo: Hrvatska koju hrane naša polja“. Riječ je o važnom gospodarskom i društvenom skupu na kojem se raspravljalo o smjeru daljnjeg razvoja Hrvatske s posebnim naglaskom na poljoprivredu i prehrambenu industriju, a na konferenciji je sudjelovao i župan Tomislav Golubić. Konferenciju je otvorio Dražen Klarić iz Večernjeg lista.

„Znate da smo u zanimljivom vremenu godine, u posljednjem kvartalu u kojem moramo dati još malo dodatne snage i energije kako bismo godinu završili kako treba. Istovremeno, posljednji kvartal je i priprema za sljedeću godinu pa je zato s nama i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ministar financija Marko Primorac koji je na neki način zadužen za opću sliku toga kako će budžet Hrvatske izgledati. Ideja je zato da razgovaramo prije nego je taj budžet finaliziran, da razmijenimo iskustva iz gospodarstva i politike te da iz Koprivnice pošaljemo poruku kakvu to Hrvatsku trebamo i kako ona može biti bolja“, rekao je Klarić. Ministar Primorac je, kao cilj ove konferencije, naveo otvaranje dijaloga o tekućim pitanjima.

Ministar Primorac je kao pozitivan primjer izdvojio povezanost Podravke s razvojem lokalne zajednice, a predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić rekla je da su svi tehnološki i infrastrukturni projekti modernizacije u toj tvrtki završeni te već pridonose efikasnosti i konkurentnosti proizvodnje. “Vjerujem da dijelite sa mnom mišljenje kako je to jedan prilog i doprinos onoj Hrvatskoj kakvu trebamo i kakvu želimo“, rekla je.

U nastavku programa održana je panel diskusija na kojoj su uz Martinu Dalić sudjelovali predsjednik Uprave Adris grupe Marko Remenar, predsjednik Uprave ENNA grupe Boštjan Napast te Zoran Stanković, potpredsjednik Atlantic grupe.

Konferencija je ponudila platformu za razmjenu ideja i iskustava u cilju oblikovanja konkurentne i održive budućnosti, a pratili su je gospodarstvenici, predstavnici institucija i stručnjaci, priopćile su županijske službe.