Empatija, ključ međuljudskih odnosa – tema Dječjeg tjedna

Događanjima za djecu, tematskim radionicama i zabavnim aktivnostima od ponedjeljka 6. do petka 11. listopada obilježit će se Dječji tjedan u Križevcima. Ovogodišnja tema je empatija – ključ međuljudskih odnosa.

Kao i prijašnjih godina, djeca će na Strossmayerovom trgu gradonačelniku predstaviti svoje prijedloge o tome kako poboljšati život djece u Križevcima, Zajednica tehničke kulture Križevci organizira radionice, Gradska knjižnica sastanke čitateljskog kluba, pričaonice i edukativne igre.

U Zajednici tehničke kulture djeca će u ponedjeljak i četvrtak raditi drvo empatije – simbol zajedništva, prijateljstva i razumijevanja među djecom. Radionicu će voditi Elena-Antea Jobač i Danijela Jobač. Programi u Knjižnici raspoređeni su na cijeli tjedan – od čitateljskog kluba i dječje igraonice u ponedjeljak, pričaonice u utorak, eko kutka u srijedu do predstave za djecu “Vuk je samo vuk” koju će u petak izvesti

Dramska ružina „Kolibrići“.

Sportska događanja rezervirana su za subotu, od natjecanja u puzanju beba u dvorani u Potočkoj ulici, do radionica zračnih vještina i hula hoopa koje će se održati u Klubu kulture u 10:30 i u 12 sati.

Za sudjelovanje u puzanju beba obavezna je prijava do petka, 10. listopada i to putem e-maila

info@krizevci.hr ili mobitela 091/1720-986. Nagrade je osigurala tvrtka KTC.

Organizator Dječjeg tjedna je Koordinacijski odbor akcije „Grad Križevci – prijatelj djece“ u suradnji s udrugama, klubovima i ustanovama s područja grada, a pokrovitelji su Koprivničko-križevačka županija i tvrtka KTC d.d.