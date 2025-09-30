Županijska komora stipendirat će petero studenata – poziv je otvoren

Zaklada HGK-Županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2025./2026. Dodijelit će 5 stipendija u iznosu od  300 eura mjesečno od listopada 2025. do rujna 2026. godine, a u skladu s ugovorom koji će stipendist sklopiti sa Zakladom.

Kandidatima za dodjelu stipendija koji su ispunili kriterije redovnog upisa studija i prebivališta na području Koprivničko-križevačke županije u trajanju od 2 godine prije dana podnošenja prijave za stipendiju, vrednuje se socio-ekonomski status i uspjeh u školovanju ili studiju, a način bodovanja prijava i dokumentacija koju je potrebno priložiti navedeni su u Natječaju koji možete pronaći na mrežnoj stranici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-koprivnica  

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se najkasnije do 13. listopada 2025. godine, a sve dodatne informacije vezane za prijavu na Natječaj mogu se dobiti putem e-maila: zaklada.koprivnica@hgk.hr ili zaklada.hgk.koprivnica@gmail.com.

Od osnivanja Zaklade 2007. godine članovi Zaklade i gospodarski lideri ovog kraja – Podravka d.d. Koprivnica, Radnik d.d. Križevci, Hartman d.o.o. Koprivnica, Rasco d.o.o. Kalinovac i Podravska banka d.d. Koprivnica uz  podršku Hrvatske gospodarske komore kontinuitetom dodjele  stipendija podupiru i motiviraju studente  s područja Koprivničko-križevačke županije. Glavni kriterij za dodjelu stipendija je socijalni status studenta i obitelji kako bi se pomoglo onima kojima je zbog nedostatnih prihoda studiranje na željenom studiju teže dostupno.

