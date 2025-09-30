Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1520

Prof. Željko Ivezić u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo trećih petnaestak minuta predavanja prof. Željka Ivezića s Univerziteta Washington u Seattleu i voditelja Opservatorija Vera Rubin u Čileu o početku desetgodišnjeg snimanja neba najboljom kamerom na svijetu integriranom u teleskop koje je održao na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 10. rujna, u organizaciji Astronomskog društva Varaždin. Čut ćemo kako se gradila zvjezdarnica i izrađivao teleskop s kamerom.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kako se tuguje Espija Tomičića i Sretnoga Bora, na polici SF-a i Fantasyja Tainaron: Pisma iz drugog grada Leene Krohn, na odjelu beletristike Mali čovječe što sad Hansa Fallade, a na stručno-znanstvenom odjelu Izvori kršćanstva: (Ali ne ulazeći u njega vjerom) Françoisa Julliena.



Na današnji datum rođeni su Deborah Kerr, Truman Capote, Monica Bellucci, Ann Jarvis, William Wrigley Jr., Jean Baptiste Perrin, Hans Geiger, održan je Aachenski kongres, počinje s radom prva komercijalna hidroelektrana Thomasa Edisona, oboren je prvi avion paljbom s tla, počela je utrka oko svijeta troje novinara, zabranjeno je namjerno bombardiranje civilnog stanovništva, puštena je u službu prva podmornica na nuklearni pogon, Boeing 747 predstavljen je javnosti, pronađene su dvije ukradene slike Van Gogha, stradao je James Dean, umrli su Charles Francis Richter i Simone Signoret, Međunarodni je dan prevoditelja.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi “Kratka povijest hrvatske skulpture”, o pronađenoj jednoj Picassovoj slici te o otvorenju novog stalnog postava Muzeja grada Splita.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo dokaze o udaru asteroida prije 43 milijuna godina, program Artemis, te Međunarodnu noć motrenja Mjeseca i Svjetski tjedan svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jacquesa Auberta, Christiana Ehregotta Weinliga, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johannesa Brahmsa u izvođenju Davida Oistrakha, Valentina Silvestrova, Philipa Moorea, Garyja Moorea, Marka Knopflera, Audrey Hepburn te grupa T. Rex i Aerodrom.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1520 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 30. rujna od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/