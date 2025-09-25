Poduzetnički panel za mlade: Koliko je važan moj brand?

Udruga P.O.I.N.T. poziva sve zainteresirane u subotu, 4. 10. 2025. godine spočetkom u 17 sati u Križevački poduzetnički centar na pop-up panel pod nazivom “Koliko je važan moj brand?”. Kroz razgovor s renomiranim gostima saznajte na koji se način gradi “brand”, zašto je on važan i kako se sa svojim proizvodom istaknuti u mnoštvu?

Na panelu kao govornici sudjeluju: Kaja Pavlinić (SPECK, Kajuška), Mario Pintar (LinkMedia) i Ante Rambrot Malenica (Pisalica). Moderator panela je Ivan Ivanović (Udruga P.O.I.N.T.). Nakon panela održat će se kratko druženje s govornicima predviđeno za razgovor i pitanja u neformalnoj atmosferi.

Ovaj pop-up panel prvi je u nizu sličnih događaja koji će se održavati do kraja 2025. godine u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”. Ideja projekta je kroz niz događanja (radionica, predavanja, panel diskusija i dr.) informirati javnost, osvijestiti važnost poduzetništva u lokalnoj zajednici i pokretanja vlastitog poslovnog pothvata. Projekt provodi Udruga P.O.I.N.T. Križevci, a sredstva za provedbu projekta osiguralo je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj kroz program “Small Grants Funding”.

Ulaz na događaj je besplatan.