Golubić: Ne želim šparati na zdravstvu

Redovito, svakih mjesec, dva koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić će razgovarati s novinarima i informirati, najavio je to danas na konferenciji za medije nakon prvih sto dana na funkciji. Javnost ima pravo znati sve što se radi, dodao je, pa je spreman i odgovarati na pitanja. Opravdao je izostanak svog zamjenika Maria Rajna koji je također trebao biti na brifingu, no jutros javio da je bolestan.

Govorio je o reorganizaciji Županijske uprave, uvođenju novih odjela i osnivanju tematskih odsjeka primjerice za zdravstvo, obrazovanje, naglasio je da se provode i nastavit će se provoditi svi projekti koje je započela bivša vlast, a najavio je i neke nove, primjerice ulaganje 2.5 milijuna eura u opremanje ambulanti i ordinacija po općinama i stvoriti uvjete da liječnici ostanu ili dođu raditi u našu županiju.

Sustav primarnog zdravstva nije nimalo bajan, a nisam zadovoljan ni stanjem u našoj bolnici“, rekao je Golubić. S obzirom na to da je organizacija primarne zdravstvene skrbi bila tema i u njegovoj kampanji uoči lokalnih izbora, pitali smo ga što planira učiniti sad kad je u prilici rješavati ovaj problem s kojim se građani i građanke Križevaca suočavaju već godinama. Nedostatak liječnika, stalni odlasci pedijatara i ginekologa kod nas su stalno aktualna tema, no, treba naglasiti, to nije problem koji se tiče samo naše županije.

Kako dovući medicinske kadrove da se odluče doći, raditi i dovući svoje obitelji u Koprivničko-križevačku županiju, to je tema o kojoj smo komunicirali u kampanji, a sad je pokušavamo implementirati. Nema jednostavnog odgovora i rješenja. Želimo iskombinirati sve one mjere za koje znamo da funkcioniraju i daju jedan kotačić u cijelom sustavu. Nadamo se s više manjih kotačića pokrenuti taj veliki“, rekao je. Prvo je ulaganje u prostore i moderniju opremu koja omogućuje bolju dijagnostiku od ove kakvu imamo danas, a onda i sve one subvencije koje daju općine i gradovi, kao i zapošljavanje administratora za poslove na koje medicinsko osoblje troši vrijeme.

Ne želim šparati na zdravstvu! Šparat će se na nečem drugom, možda više neće biti flaširane vode u Županiji, ali nećemo štedjeti na zdravstvu“, odlučan je Golubić.

Govorio je o zarazi afričkom svinjskom kugom i mjerama zaštite i prevencije kako bi se spriječilo da se bolest pojavi u našoj županiji, najavio je skori natječaj za direktora županijske Turističke zajednice, poziciju koja je upražnjena već godinama. Bilo je riječi o dogradnji doma za starije u Koprivnici i izgradnji novog doma u Križevcima, ulaganju u prijevoz srednjoškolaca te o povećanju broja stipendija, ali i o izgradnji brze ceste i pruge te o propuštenim prilikama oko Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. Značajne promjene najavio je za poljoprivredu, a najvažniji projekt iz tog resora bit će razvoj sustava navodnjavanja. Cilj je povući sredstva koja nude Hrvatske vode, kao što je to Virovitičko-podravska županija učinila. Naime, oni su za navodnjavanje iz tog izvora uspjeli osigurati 300 milijuna eura, čime su smanjili štete od suše i povećali prinose, dok naša županija za to dosad nije osigurala niti euro.

