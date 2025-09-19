Otvoren natječaj za gradske studentske stipendije za deficitarna zanimanja



Grad Križevci objavio je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Križevaca

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2025./2026. Stipendija iznosi

250 eura, a isplaćivat će se kroz 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2025. do 30. rujna 2026. godine. Dodijelit će se ukupno 25 stipendija, a prijave se i ove godine podnose online putem.





Na stipendije imaju pravo studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja koja su pak utvrđena prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci i slijedom Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2025. godinu za područje Koprivničko-križevačke županije, kao i prema informacijama od poslodavaca. Deficitarna zanimanja na području Križevaca u ovoj akademskoj godini 2025./2026. su ona koja obavljaju osobe sa zvanjima stečenima završetkom studija iz područja elektrotehnike, građevinarstva, strojarstva, poslovne informatike, sestrinstva, informatike, elektrotehnike i informacijske tehnologije, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, dentalne medicine, medicine, edukacijske rehabilitacije, logopedije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, farmacije, fizike, matematike, socijalnog rada, socijalne pedagogije i pedagogije.

Stipendijama, osim redovite financijske potpore, Grad nastoji motivirati studente da se školuju za zanimanja koja su važna za daljnji razvoj grada.

Više detalja oko prijave može se naći na ovdje, a rok za prijavu je 21. listopada