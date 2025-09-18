Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce od 16 sati

Galaktika Andromeda i njena ‘okolina’, patuljasta galaksija M110 (foto Andrej Dundović)

Kako se obdanice skraćuju, od ovoga četvrtka, 18. rujna, pomiče se početak promatranja Sunca s terase križevačke zvjezdarnice sa 17 na 16 sati i traje do 17 sati. Vezano uz Sunce, astronomska jesen počinje 22. rujna u 20 sati i 19 minuta i taj se trenutak naziva jesenski ekvinocij, kada obdanica i noć matematički jednako dugo traju, po 12 sati i kada je tamo gdje je podne na ekvatoru, Sunce točno u zenitu.



Večernje promatranje traje i dalje od 21 do 22 sata, a u slučaju većeg zanimanja i dulje. Najistaknutiji i najzanimljiviji objekt na nebu je planet Saturn sa svojim izrazito tankim prstenom, a u takvom se položaju u odnosu na Zemlju nađe svakih 14 do 15 godina. Čitavu se noć nalazi na našem nebu, jer će za tri dana biti u opoziciji, u položaju nasuprot Suncu, pa će izlaziti kad Sunce bude zalazilo i zalaziti ujutro kad Sunce bude izlazilo. Tada će biti najbliže Zemlji, a to je položaj koji se ponavlja tek svakih oko 378 dana, pa će biti i najbolje vidljiv. Kako se Saturn sporo pomiče po nebu, danima će još biti u tako vrlo povoljnom položaju za promatranje i jedini planet na večernjem nebu koji se vidi golim okom.



Od objekata dubokog svemira moguće je teleskopom vidjeti galaksija Andromedu i njoj blisku patuljastu galaksiju M110, posljednju na popisu Messierovih objekata, galaksiju M33 u Trokutu, kuglaste skupove zvijezda u zviježđu Herkula, u glavi Zmije, te M15 u Pegazu, prstenastu maglicu u zviježđu Liri, dvojnu zvijezdu Albireo u glavi Labuda, od kojih je jedna plava, a druga narančasta te još jednu dvojnu zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. Mjesec će za tri dana biti u fazi mladoga Mjeseca pa njega ovoga četvrtka nećemo moći vidjeti.



U nadi da će nebo biti vedro, dobrodošli na križevačku zvjezdarnicu! Ulazak je slobodan.

