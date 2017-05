Umro je u 75. godini križevački liječnik, kirurg dr. Ivan Sakač, za prijatelje poznat po nadimku Seka. Preminuo je poslije teške bolesti u Brežicama u Sloveniji, gdje je s obitelji živio i radio u svojoj kirurškoj ambulanti, liječeći i brojne pacijente iz Hrvatske, među kojima i mnoge poznate osobe iz svijeta estrade.

Još u Križevcima, gdje je počeo raditi nakon studija medicine, pacijenti su ga zvali “narodskim liječnikom” zbog neposrednosti u komunikaciji. Od rana je promicao zdravi sportski život daleke 1960. godine kao srednjoškolac, zagrijavši se za bacačke discipline kuglu i disk, zajedno s prijateljem Tomicom Mahovićem. Dvojica križevačkih atletski građenih Apolona privukla su pažnju trenera iz zagrebačkog AK Dinamo. Pred njima su u Zagrebu pokazali što znaju bacivši 4 kilograma tešku kuglu – bosonogi. Kad su je prebacili dalje od uvježbanih bacača, dinamovci su ih brže-bolje upisali u klub i dva dana kasnije poslali na državno natjecanje u Celje. Prisjetio se toga Seka u knjizi Jazavac i njegova družba iz Ratarske šume, izašle 2004. u izdanju udruge P.O.I.N.T.

– Ostao sam u Dinamu oko godinu dana, sve dok se nisam posvadio jer me nisu uvrstili u državnu reprezentaciju za nastup u Bugarskoj iako sam to zaslužio po rezultatima. Nekako u to vrijeme 1963. dogovarao sam s Mladenom Pavljakom (op.a. – atletskim trenerom koji je nakon Križevaca velik trag ostavio u Celju) da bi bilo dobro osnovati atletski klub u Križevcima. Pridružili su nam se Dragomir Dužanec, Željko Kaurić Kruška, Ivan Markulin Markas, Boris Čataj. Kad sam upisao studij medicine morao sam se primiti učenja i prestao sam aktivno trenirati, no kao trener sam poučavao mlade u bacanju kugle, diska i koplja. Za te dane vežu me lijepe uspomene i prijateljstva, prisjetio se dr. Sakač.

Postao je jedna od križevačkih sportskih legenda koju će pamtiti prijatelji iz Jazavčeve družbe iz Ratarske šume. Posljednji ispraćaj bit će na mjesnom groblju u Brežicama, u subotu, 13. svibnja, u 16 sati.