Reggae petak u Klubu kulture

Na najdražu križevačku pozornicu sutra se penju reggae legende Brain Holidays, osnaženi jamajčankom Italee koja donosi autentični duh reggae glazbe. Italee je svjetski poznata umjetnica koja svojim nastupima osvaja publiku – s bendovima je nastupala na festivalima, u klubovima, a nastupa i kao selektor.

Na sceni je prisutna godinama – pojavila se kao Rude na višestruko platinastom albumu Hot Shot slavnog Shaggyja, na soundtracku filma Showtime, a surađivala je i s velikanima poput Sly & Robbie, Tonyja Kanala iz No Doubta i Davea Stewarta iz grupe Eurythmics.

Brain Holidays iza sebe ima pet studijskih albuma, održali su brojne koncerte od kojih su najvažniji nastupi sa svjetskim imenima reggae glazbe, nastupali su i na najvećem svjetskom reggae festivalu Rototom Sunsplash. Suradnja s Italee rezultirala je odlaskom u Kingston (Jamajka), gdje su u Tuff Gong studiju snimili album Jamaican Connection.

Brain Holidays su s Italee nastupili u Kingstonu, a sada na turneji dolaze i u Križevce. Ne propustite ovu reggae poslasticu. Ulaznice su dostupne na POVEZNICI i u Art Rock Caffeu po cijeni od 10 € (na dan koncerta 13 €). Vidimo se u Klubu!