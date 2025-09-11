Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Saturn, Mjesec, M15

Bez obzira na vremenske prilike ekipa Astronomskog društva Perzeidi boravit će na zvjezdarnici kao svakoga četvrtka tako i danas, 11. rujna, od 17 do 18 sati kada bi se trebalo promatrati Sunce u slučaju da se oblaci bar djelomično razmaknu i od 21 do 22 sata da bismo u istom takvom slučaju promatrali bar Saturn koji je u odličnom položaju za promatranje, dok je uspjeh promatranja ostalih objekata mnogo manjega sjaja vrlo upitan. Na popisu su galaksija Andromeda, galaksija M33 u Trokutu, kuglasti skupovi zvijezda u zviježđu Herkula, u glavi Zmije, te M15 u Pegazu, prstenasta maglica u zviježđu Liri, dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda, od kojih je jedna plava, a druga narančasta te još jedna dvojna zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. Nekoliko je zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca. Nešto kasnije, oko 22 sata, mogao bi se iznad grada ugledati i Mjesec.
Koliko će se plan uspješno ostvariti odlučit će oblaci. Teleskopi križevačke zvjezdarnice ne vide kroz oblake.
