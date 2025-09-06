Otvorene su prijave za Memorijal “Valentina Sokač”

Dobrovoljno vatrogasno društvo Križevci organizira X. Memorijal “Valentina Sokač”, u znak sjećanja na svoju tragično preminulu članicu društva, a održat će se u nedjelju 28. rujna 2025. godine s početkom u 13 sati na vježbalištu iza Vatrogasnog doma. Sudjelovati mogu natjecateljske desetine u slijedećim kategorijama:

djeca muška, djeca ženska

mladež muška, mladež ženska

muški (bez obzira na dob), žene (bez obzira na dob)

Na natjecanju će se izvoditi dvije vježbe prema Pravilniku HVZ-a bez štafetne utrke. Potrebnu opremu za natjecanje osigurava organizator natjecanja, a osobnu zaštitnu opremu same desetine. Sve natjecateljske desetine dobit će pisano priznanje za sudjelovanje na memorijalu, tri prvoplasirane desetine pehare i diplome, a pobjednik u svakoj kategoriji i nagradu – vatrogasnu opremu.

“Pozivamo društva da se odazovu na ovaj jubilarni Memorijal te svojim sudjelovanjem pomognu radu društva“, poručila je predsjednica DVD-a Križevci Natalija Radotović-Maksić.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 50 eura po desetini i uključuje prehranu i piće, dok je krajnji rok za prijavu 21. rujna. Pokrovitelji Memorijala su Grad Križevci i tvrtka Vatropromet d.o.o. iz Zagreba.