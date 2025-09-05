Traži se najbolja planinarska fotografija

Planinarsko društvo „Kalnik“ Križevci poziva fotografe, amatere i profesionalce, planinare i ljubitelje prirode da prijave svoje foto radove na natječaj za najbolju planinarsku fotografiju “PLANINA U SRCU”. Natječaj je otvoren do 23. rujna za punoljetne osobe, navode organizatori, i najbolje radove će nagraditi. Teme fotografija podijelili su u četiri kategorije: planinari srcem, pjenušavi vrh, pogled koji se pamti i Kalnik iz mog kuta, a svaki autor može prijaviti po jednu fotografiju iz svake kategorije, odnosno ukupno najviše četiri fotografije. Nagrađivat će se prva tri najuspješnija rada u svakoj kategoriji.

Upute organizatora natječaja s detaljnim opisima kategorija dostupni su na stranici PD Kalnik. Važno je još reći da fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele, obrada u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Radovi se šalju isključivo u digitalnom obliku (.jpg /.jpeg/.png format) pojedinačne veličine datoteke do 4 MB, uz ispunjene prijavnice. na natječaj.

Pristigle fotografije pregledat će posebno oformljeno povjerenstvo koje će odabrati najbolje i među njima će odlučiti koje fotografije će nagraditi. Sve radove objavit će na mrežnoj stranici društva i društvenoj mreži društva (facebook), a rezultate natječaja objavit će do 6. listopada 2025.

Osim toga, prijavljene fotografije građani će moći uživo pogledati na izložbi 12. listopada, kad će se najboljima uručiti nagrade.

