Karlo Kuzijev novi predsjednik Križevačke udruge pivara

Križevačka udruga pivara održala je u petak izvanrednu izbornu skupštinu na kojoj je, nakon čitavog desetljeća angažmana, od samog osnutka udruge 19. prosinca 2015. godine, s funkcije predsjednika odstupio Aleksandar Karre, dok je s mjesta potpredsjednika odstupio Dragutin Sačarić. Ovaj potez bivše uprave motiviran je željom da nove snage sa svježim idejama preuzmu vođenje udruge u narednom desetljeću.

Za novog predsjednika izabran je dugogodišnji član udruge Karlo Kuzijev, a za potpredsjednika Kornel Garvanović, koji će zajedno s predsjednikom raditi na daljnjem razvoju i jačanju udruge. Poznat po svojoj strasti prema pivu i višegodišnjem angažmanu u udruzi, Kuzijev je novu ulogu preuzeo s velikim entuzijazmom.

– Hvala svim članovima na povjerenju! Radujem se novim izazovima i radu na novim projektima. Naš cilj je nastaviti tradiciju ljubavi prema pivu i okupljati sve koji dijele našu strast, izjavio je Kuzijev nakon izbora.

Dosadašnji predsjednik Karre ostat će aktivan član udruge i nastaviti doprinositi njenom radu, što je u prvom redu promocija kućnog pivarstva u Križevcima, okolici te diljem Hrvatske i regije.

– Deset godina je prošlo brzo, ali ostvarili smo mnogo. Vjerujem da će Karlo i Kornel nastaviti našim stopama i odvesti udrugu u smjeru napretka i osvježenja s novim članovima, istaknuo je Karre u oproštajnom govoru.

Nova uprava najavila je dinamičan i inovativan pristup organizaciji novih aktivnosti, uz poštovanje temeljnih vrijednosti udruge – ljubavi prema pivu i zajedništvu.