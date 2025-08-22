Drakula se vraća u kino

Hororom o najpoznatijem vampiru svih vremena, večeras 22. kolovoza u 20 sati počinje filmski vikend u Kinu Križevci. Film Drakula: Vječna ljubav, u režiji proslavljenog Luca Bessona, vodi nas u mračan i strastven svijet kneza Vlada II., grofa Drăcula, koji živi samo za ljubav svoje supruge, princeze Elisabete. No, nakon što tragično izgubi svoju voljenu, Vlad se slama i diže pobunu protiv Boga, proklinjući sebe na vječnu besmrtnost. Od tog trenutka rađa se legenda – Drakula, osuđen na stoljeća čekanja u sjeni, sve dok se jednoga dana ne pojavi mogućnost da ponovno pronađe svoju izgubljenu ljubav.

U glavnim ulogama nastupaju Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel i Matilda de Angelis, donoseći novu dimenziju priči koja već stoljećima fascinira gledatelje. Ovo nije samo horor, već i priča o ljubavi, boli i sudbini koja nadilazi vrijeme.