Proglašena prirodna nepogoda – suša na području Koprivničko-križevačke županije

Za područje cijele županije proglašena je elementarna nepogoda suša, priopćile su županijske službe nakon što je jučer, 18. kolovoza, župan Tomislav Golubić o tome potpisao odluku. Suša je proglašena za sva tri grada, Đurđevac, Koprivnicu i Križevce, te za općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje, Podravske Sesvete i Gornja Rijeka.

Prema procjeni općinskih/gradskih povjerenstava, štete su nastale na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim nasadima te iznose od 30 do100 posto, ovisno o kulturi.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom/gradskom povjerenstvu, dok ono treba u roku od 15 dana izraditi prvo priopćenje. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode.