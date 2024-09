[FOTO] 1. Križevci Blues Festival, dan drugi

Druga večer 1. Križevci Blues Festivala na pozornici u atriju Gradske knjižnice “Franjo Marković” okupila je tri odlična blues benda. Subotnju blues večer u gradu poznatom po križanju puteva otvorio je duo BOK Blues. Iako bez Cross Road Bluesa Roberta Johnsona, melankolični zvuk gitara odzvanjao je križevačkim ulicama. Ovaj bluz duo je odličnom svirkom pokazao zašto su dospjeli do polufinala na International Blues Challengeu u Memphisu, za kraj koncerta, Zoran Haraminčić Hara i Davor Bunčić Buna izveli su novu numeru Dojdi f Ludbreg. Ovu prigodu iskoristili su za promociju Ludbreg Blues Festivala koji je po prvi put održan ranije ove godine.

Križevačku blues pozornicu preuzela je grupa Small House Brown koja svira južnjački blues, nastao na jugu Amerike. Prilikom njihovog nastupa kao da pred publikom stoje neki od tvoraca i legendi bluesa, izvode pjesme John Lee Hookera, Muddy Watersa, B.B. Kinga, Elmorea Jamesa i drugih. Small House Brown čine Stipe Brown (gitara i vokal), Bero Vrabec (bas), Dražen Rechner (bubnjevi) i Krešo Oremuš (usna harmonika). Kako blues vlada u Hrvatskom Zagorju dokazano je činjenicom da je nakon usnoharmonikaša Kreše Oremuša pozornicu zauzeo Tomislav Goluban. Ovaj dvojac dijeli podneblje i instrument, a potrebno je spomenuti da ih se smatra jednima od najboljih virtuoza usne harmonike na našim prostorima.

Tomislav Goluban je s bendom zatvorio prvo izdanje Križevci Blues Festivala, energičnom izvedbom osvojili su križevačku publiku. Zanimljiva je kombinacija bluesa i tradicionalne hrvatske glazbe koju Goluban izvodi, u njegovim se tekstovima od samog početka prepoznaju autentičnost i smisao za humor. S Tomislavom Golubanom danas nastupa odličan bend, a do danas je nastupao u raznim kombinacijama, čak je i od članova legendarnog zabočkog pank benda Zadruge svojedobno napravio bluzere – s njim su nastupali Krunoslav Dobričević Krumpa (gitara) i Nikola Herceg Niđo (bas).

Široj je publici Tomislav Goluban poznatiji zbog nastupanja s predstavnicima olimpijskog grada, Zabranjenim Pušenjem. Kao član mladih snaga B/H rokenrola (kako se sami predstavljaju), Goluban izvodi odlične solaže na usnoj harmonici, čime daje jednu potpuno drugačiju sliku bendu iz novog primitivizma. Najbolji primjer Golubanovog humora može se čuti u numeri 0,5 koja daje osvrt na nekoć novu regulativu kojom se više ne smije imati 0,5 promila za volanom – Ak idem z autom van nemrem spit ni kap, tak sam razdrl deset pari šlap. Ko je zel nek i vrne, naših 0,5!“.

Druga večer prvog izdanja Križevci Blues Festivala pokazala je kako hrvatska blues scena itekako ima što ponuditi – ne samo postojećim, već i potencijalnim novim ljubiteljima bluza. Pokretanje ovog festivala u 2024. godini upućuje na veliku hrabrost organizatora, no trud se svakako isplatio iz razloga što je prvo izdanje u svakom smislu premašilo očekivanja. Osim suvremenika najjačeg doba blues scene na našim prostorima, u bluzu na križanju puteva uživali su brojni mladi, što je itekako pozitivan fenomen. Uz dužno poštovanje prema novim vidovima glazbe i životnim stilovima, Križevci still got the blues – for blues.