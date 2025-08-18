DVD Dijankovec već 90 godina brine o mještanima

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dijankovec proslavilo je u subotu 16. kolovoza 90 godina rada i na svom vatrogasnom domu postavilo ploču u sjećanje na sve svoje pokojne vatrogasce. Ploču je otkrio jedan od najstarijih članova DVD-a Valent Harča, a vatrogasci su predali prijavak gradonačelniku Tomislavu Katanoviću.

Bogatu povijest društva koje danas ima 84 člana, na svečanoj je sjednici predstavio predsjednik DVD-a Dijankovec Darko Harča, a pozdravne riječi uputili su i brojni gosti: u ime DVD-ova Željko Rusan, u ime DVD-a Križevci i tvrtke Vatropromet Ivan Matosović, a u ime glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, Koprivničko-križevačke županije i županijske Vatrogasne zajednice čestitke je prenio predsjednik Zvonimir Habijan. Predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Križevaca Miroslav Petračija naglasio je važnu ulogu DVD-a u zajednici, podsjetivši na podršku Grada i VZG-a.



“O vatrogastvu ne treba puno govoriti, mi smo najvatrogasniji grad u Republici Hrvatskoj, to je dio našeg križevačkog i domovinskog identiteta. Dobrovoljna vatrogasna društva imaju puno veću ulogu od same zaštite od požara. Selo koje nema DVD – to je mrtvo selo. Uvjeren sam da ovaj DVD, kao i svi ostali naši DVD-i, imaju svijetlu budućnost. Grad će to podržavati“, porčio je gradonačelnik Katanović.

Na svečanoj sjednici dodijeljene su zahvalnice, plakete i spomenice zaslužnim vatrogascima i sponzorima.

Uz brojne uzvanike, proslavi su prisustvovali i gradski vijećnik Matej Bunta, počasni predsjednik VZG-a Ivan Mužić te tajnik AMK-a Križevci Stjepan Peršin.