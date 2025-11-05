Otkriven uzrok požara koji je prouzročio štetu od nekoliko desetaka tisuća eura

Obavljenim očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite utvrđeno je da je u ponedjeljak, 3. studenoga oko 19 sati u mjestu Sveti Martin, u dvorištu, došlo do požara na traktoru uslijed kvara električnih instalacija te se požar proširio na radni stroj – utovarivač, koji se nalazio uz traktor.

U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, požar su lokalizirali vatrogasci, a vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura.

Policijski službenici će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

