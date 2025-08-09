Ljetni koncerti Gradskog tamburaškog orkestra Križevci u atriju Likovne galerije Križevci i u Gornjoj Rijeci

Gradski tamburaški orkestar Križevci i ovog će ljeta svirati u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja na Nemčićevom trgu. Koncert pod nazivom Tambura pod ljetnim nebom 2025., najavljuju za srijedu 13. kolovoza u 20 sati, i prvi je to u nizu ljetnih nastupa Gradskog tamburaškog orkestra. Program donosi spoj klasične, filmske i suvremene glazbe, a koncert se održava u sklopu manifestacije Križevačka ljetna špica. Ulazak je slobodan, a prikupljat će se donacije za međunarodnu turneju orkestra u Kini, planiranu za 2026. godinu.

Dan kasnije, 14. kolovoza u 21 sat, orkestar nastupa na trgu Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci u sklopu manifestacije Velika Meša 2025, pod nazivom Po dragome kraju. Oba koncerta dio su cjelogodišnjeg projekta 5 godina djelovanja Gradskog tamburaškog orkestra Križevci. I u Križevcima i u Gornjoj Rijeci izvest će djela G. Rossinija, F. Lehára, E. Bernsteina, domaćih skladatelja poput Bože Potočnika, Filipa Novosela i Vilibalda Čakleca, kao i nekoliko popularnih obrada. Uz orkestar nastupaju sopranistica Natalija Kralj i udaraljkaš Lovro Baričević, a orkestrom ravna Igor Kudeljnjak. U Gornjoj Rijeci pridružit će im se i Plesna skupina Sidonija Udruge Potkalnički plemenitaši te drugi gosti.

Križevački koncert prvi je u nizu nastupa kojima će orkestar prikupljati donacije za putovanje u Kinu, za što trebaju prikupiti 30.000 eura.

Donirati je moguće i na bankovni račun udruge:

Gradski tamburaški orkestar Križevci

IBAN: HR51 2402 0061 1010 1060 8

Opis plaćanja: Donacija za turneju Kinom