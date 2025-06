[FOTO] Drugi dan Brundanja 2025. – Užas je naša furka

Drugi dan Brundanja u dvorište Pivovare Medvedgrad privukao je mnoštvo posjetitelja – sudeći po prizoru ispunjenog prostora, tražila se karta više. Ovaj rock, craft & street food festival zaista je ponudio mnogo i drugog dana ovogodišnjeg izdanja.

Publiku je na samom početku večeri zagrijao sinjski M.O.R.T., počevši sa svirkom tik iza 19 sati. Njihov mix punka i bluesa, izvedba numera s albuma Odjel za žešće, Tužna kocka i drugih te glasna završnica u stilu Rage Against The Machine, još jednom je dokazala kako Sinjani zaista misle ozbiljno. Osim toga, broj majica s natpisom MORT, Tužna kocka ili drugih varijacija na temu, ukazao je kako ljubiteljima ovog benda problem za dolazak nije stvaralo ni jako sunce, koje nije odustajalo grijati Huzjanovu 36 sve do završetka prvog koncerta.

“Kako izaći na pozornicu nakon M.O.R.T.-a?“, izjavio je Edo Maajka dolaskom na stage u dvorištu Pivovare. Iako ni sam nije vjerovao, uspio je preuzeti pozornost publike već na prvoj stvari, a cijela je družina okupljena oko Pivovare u glas pjevala hitove – Prikaze, No sikiriki, Jebo Vladu… Aktualne geopolitičke teme Edo je komentirao izvedbom pjesme No pasaran.

Miriše fašizam u zraku, osjeća se ono

Ono “Milu im majku”, i svi su u strahu

Osjeti se svuda opet, care, širom Europe

Hoće punim da prođe, budi svjetlo u mraku, pjevaj

No pasaran, jaran, no pasaran

Evo globalno ga treba svaki dan

No pasaran, jaran, no pasaran

S jedne strane mrak, a s druge no pasaran (No pasaran, Put u plus, 2018).

Nakon Ede, stage su preuzeli Jura Stublić & Film. Novovalna legenda, Jura Jupiter je u 2 sata svirke rasplesao publiku koja je bez prestanka pjevala u glas, pjesmu za pjesmom. Dan prije, na nastupu Prljavog kazališta, izgledalo je kao da nema veće ljubavi zagrebačke publike prema nekom bendu, no Stublić je dokazao kako je to kriva pretpostavka. Zamisli život u ritmu muzike za ples podigla je atmosferu na samom početku koncerta, Dijete ulice, Chicago i brojni drugi hitovi vjerojatno su se čuli i izvan Gajnica. Osim svojih uspješnica, Jura je izveo i Azrinu Užas je naša furka, što je posebno razveselilo okupljene. Roll over Jura, kao što to pjesnik reče.

Završetak ovogodišnjeg izdanja Brundanja pankerski je upriličen koncertom Kawasaki 3P-a. Kao što to obično biva na koncertima Kawasakija, publiku je probudio groove bas gitare Marija Boršćaka u izvedbi numere Riba. U eksplozivnom otvaranju uslijedile su Veliki dispečer, Indijanac i Ni da ni ne, uz koju je krenuo žestoki pogo u prvim redovima. Nepogrešivi su jučer bili momci iz Kawasakija, a posebno su dobro zvučale gitare na relaciji Viduka – Babarović, no to je ionako uobičajena pojava.

Snifa san glu, Mupov Ska, Puta madre i druge kreacije Kawasakija, držale su Gajnice budnima. Kao što smo već pisali nakon njihovog nastupa u križevačkom Klubu kulture, ranije ove godine – KAWASAKI je uvijek dobar 3P. Zahvale Pivovari Medvedgrad na dva dana odlične glazbe, piva i hrane.

Vidimo se na Brundanju 2026.!

Kawasaki vozim bez dozvole i broja

Murija me ganja, murija je spora

Bježim iz birtije, ukrao sam stolnjak

Prodao sam stolnjak, kupio sam konja-k (Mupov-Ska, Idu Bugari, 2009).