Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1502

Počinjemo preslušavati snimku predstavljanja knjige o omladinskom tjedniku Polet (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih 18 minuta snimke predstavljanja knjige o časopisu Polet Saveza socijalističke omladine Hrvatske koji je izlazio u drugoj polovici prošloga stoljeća. Naslov je knjige Polet: Zlatno doba raspada komunizma a autor je jedan od novinara u tom tjedniku te jedno vrijeme i urednik Željko Krušelj koji je osobno predstavio tu svoju, već drugu knjigu o Poletu. S njim o knjizi govori i jedan od recenzenata Krešimir Lacković. Predstavljanje knjige organizirali su Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Križevcima i Povijesno društvo Križevci u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Dobar dan Sanje Polak i Darka Kreča, u kutku za mlade Knjiga bez briga: Vodič za preživljavanje odrastanja Lizzie Cox i Tanje Stevanović, na odjelu beletristike Miris starih krušaka Ewalda Arenza, a na stručno-znanstvenom odjelu Umjetna inteligencija i poslovanje u digitalno doba Vjerana Malenice. Saznat ćemo i što će se u knjižnici dešavati sljedećih dana.



Na današnji datum rođeni su Edmund Husserl, Mary Pickford, Ulderiko Donadini, Ljubica Oblak-Strozzi, Rudi Supek, Ivan Supek, Vjenceslav Richter, Kofi Annan i Miroslav Lilić, otkriven je kip Venere s Milosa, ponovno je otvoren Sueski kanal, umrli su Karakala, Wilhelm von Humboldt, Loránd Eötvös, Branko Gavella, Pablo Picasso, Pjotr Leonidovič Kapica, Daniel Bovet, Josip Juraj Strossmayer i Margaret Thatcher.



U Vijestima Krugova govorimo o prosvjedu Britanskog društva autora, o nominaciji hrvatsko-slovenskog video projekta pokretanog umjetnom inteligencijom za nagradu Webby Awards, poznatu i kao “internetski Oscar” te o umjetničko edukativnom programu “Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novu posadu na Međunarodnoj svemirskoj stanici koja je tamo stigla nekoliko sati prije ove emisije, nedavni prvi let ljudi u polarnoj orbiti oko Zemlje, svemirski teleskop James Webb koji je proučio potencijalno opasan asteroid, a saznajemo i da je Merkur možda, kao i Zemlja, stvoren u sudaru dva velika svemirska tijela.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Alfija Kabilja, Charlesa Augustea de Bériota, Dimitriosa Levidisa, Domenica Gaetana Donizettija, Giuseppea Tartinija, Jacquesa Brela, grupa Prljavo kazalište i Gang of Four te pjevanje Pučkih pivača Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Vice Vukova.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1502 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 8. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



