Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1508

Predstavljanje nove knjige Nives Opačić 5. svibnja 2025. (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo posljednjih dvadesetak minuta predstavljanja nove putopisne knjige naše poznate jezikoslovke Nives Opačić koje je 5. svibnja navečer, u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čudesna zemlja Johna Woodwarda i Iaina Stewarta, na polici SF-a i fantasyja Plamena krila: Proročanstvo: Knjiga prva Tui T. [Tamare] Sutherland, na odjelu beletristike Da sam ja manje ja Ornele Šumelj Prskalo, a na stručno-znanstvenom odjelu Umijeće: Gledam, crtam, slikam Ivane Kolić.



Na današnji datum rođeni su Honore de Balzac, Max Euwe, James Stewart, William Redington Hewlett, Krešo Golik i Aleksej Tupoljev, održan je prvi sabor u Niceju, poginuo je hrvatski ban i biskup Petar Berislavić, Levi Strauss i Jacob Davis patentirali traperice, Charles Lindberg uzletio avionom iz New Yorka prema Parizu, objavljena je prva publikacija o HIV-u, umrli su Kristofor Kolumbo, Stanko Vraz i Niki Lauda.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi posvećenoj Kviskoteci te o Međunarodnom danu muzeja, a saznajemo i da je pronađena davno ukradena bista s groba Jima Morrisona.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo 15. izdanje festivala 10 dana astronomije u Daruvaru n kojem su između ostaloga daruvarski učenici radio vezom razgovarali s astronautom na Međunarodnoj svemirskoj postaji.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Pedra Miguela Marquesa, Clare Schumann, Jerzyja Fitelberga, Ulyssesa Kaya, Domèneca Terradellasa, Joea Cockera te grupa T. Rex, The Doors i Whitesnake.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1508 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 20. svibnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



