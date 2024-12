Knjižničari preporučili nove naslove

Stručno-znanstveni odjel: ČUVAJ LEĐA: DEVET DOKAZANIH STRATEGIJA ZA SMANJENJE BOLOVA U VRATU I LEĐIMA BEZ OPERACIJE / Ken Hansraj

Dr. Hansraj je osmislio jednostavan program ˝Čuvaj leđa˝ koji se sastoji od devet moćnih strategija s jednostavnim, specifičnim uputama o tome što raditi kako biste ojačali leđa i učinili kralježnicu gipkom.



Beletristika: NAČELO / Jérôme Ferrari

Roman Načelo (2015) pripovijeda o revoluciji u kvantnoj fizici, koja je počela kao bajka, a završila kao košmar. Početkom 1920-ih znanstvenici nižu jedno za drugim otkrića o atomu i primjećuju da “stvari nemaju osnovu”, no i ne slute da će taj neviđeni proboj spoznaje neizravno dovesti do tragedije Hirošime.

Autor se pritom usredotočuje na jednog od utemeljitelja kvantne fizike, njemačkog fizičara Wernera Heisenberga (1901–1976), dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1932. godine, čiji život prati od njegovih prvih znanstvenih otkrića preko tragičnog razdoblja uspona nacizma i Drugoga svjetskog rata do nastavka karijere u poslijeratnoj Njemačkoj.

Roman uvjerljivo pokazuje koliko je Heisenberg, otkrivač “načela neodređenosti”, i sam bio nesiguran: čini se da su ga cijelog života mučila unutarnja proturječja, koja su ga uvijek navodila na dvosmislen izbor, nikad konačan, osobito u doba uspona nacizma. Budući da knjiga nije nalik na biografiju niti pretendira na objektivnost, koju nije moguće postići, ona svojom strukturom i sama odražava načelo neodređenosti. Posebice u onim svojim dionicama u kojima autor pokušava sagledati zlo materijalizma koje vlada suvremenim svijetom, a istovremeno se u svjetlu djela i sudbine jednog iznimnog znanstvenika pomiriti s fragmentarnošću i nedostacima vlastitog postojanja.



Dječji odjel: U RITMU MEANDRA S JULIJEM KNIFEROM / koncept i tekst Sanja Lovrenčić; ilustracije Dominik Vuković

O svemu što mi se sviđa zaželim ispričati priču – kaže pripovjedačica u ovoj knjizi. No priču o Juliju Kniferu i njegovim čuvenim meandrima nipošto neće ispričati sama. O anti-slici i anti-žarulji, o ritmovima crnog i bijelog, okomitog i vodoravnog, istraživanju i potragom za krajnostima progovara sam slikar riječima iz originalnih dnevničkih zapisa. A o njegovom putu prema meandrima i kroz meandre na svoj način pričaju i ilustracije inspirirane njegovom umjetnošću.

U petoj slikovnici serije o likovnoj umjetnosti Sanja Lovrenčić i Dominik Vuković prikazuju opus jednog od najoriginalnijih i najcjenjenijih hrvatskih stvaralaca dvadesetog stoljeća.



Kutak za mlade: ZMAJEVA NEVJESTA: ROMAN BAJKA / Vlada Urošević

Kad mu zmaj otme sestru, mladi junak ovog romana polazi na neobično i opasno putovanje svijetom koji je razdijeljen na dvije veoma različite zemlje – Gornju i Donju. Čitatelji zajedno s njim, jednim učenim štakorom, jednom spretnom osom i drugim pomagačima zaranjaju u magičan svijet Vlade Uroševića, jednog od najznačajnijih suvremenih makedonskih književnika.

Na putu će se susresti s mnogim pojavama i bićima koja potječu iz bogate makedonske usmene književnosti. Ovo djelo, podnaslovljeno kao Roman-bajka, počiva na tragovima mitova, predaja i drugih usmenoknjiževnih oblika, no smjelo i zanimljivo propituje suvremene društvene, političke i kulturne procese i probleme poput nagle urbanizacije i razvoja tehnologije, napuštanja sela, zagađenja okoliša, migracija, trgovine ljudima.

Protkana humorom od prve do posljednje stranice, Zmajeva nevjesta prepuna je čudesnih stvorenja i upečatljivih likova koji podjednako pripadaju neodređenoj prošlosti usmene kulture i našoj svakidašnjici pisane kulture. Urošević nam pripovijeda o prijelazu iz jedne zemlje u drugu, iz jedne kulture u drugu, iz jednog vremena u drugo, iz jednog načina razumijevanja svijeta i života u drugi. U srži tog pripovijedanja jest pripovijedanje samo po sebi – njegova ljepota, čarolija i moć. Brišući granice između stvarnog i nestvarnog, prošlosti i sadašnjosti, usmenog i pisanog, narodnog i autorskog, ljudskog i životinjskog – Zmajeva nevjesta upozorava nas na vječnost i postojanost čovjekove potrebe za stvaranjem priča. Zahvaljujući izvrsnom prijevodu Ivice Bakovića, hrvatskim čitateljima omogućeno je da napokon zavire u fantastičan svijet klasika makedonske književnosti međunarodnog ugleda.