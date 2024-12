[FOTO/VIDEO] Čarolija glazbene “Španjolske večeri” Križevčanima za “Feliz Navidad”

“Noche Española” ili prava “Španjolska večer” odvila se u subotu u prepunoj Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima, gdje je Gradski puhački orkestar Križevci održao cjelovečernji godišnji koncert, ovaj put posvećen zemlji prijatelju – Španjolskoj. Osim repertoara ispunjenog skladbama španjolskih skladatelja, pod ravnanjem profesora Maria Komazina, ovo se prijateljstvo potvrdilo i gostovanjem maestra Joséa Ignacija Blesa-Lulla iz Španjolske na subotnjoj koncertnoj svečanosti.

Maestro Blesa-Lull tom je prigodom ravnao križevačkim orkestrom u svjetskoj praizvedbi njegove skladbe “There is No Song for Singing”, koju je posvetio upravo Križevčanima, inspiriran narodnim melodijama naših krajeva. Na početku izvedbe upečatljiv je bio prolazak svirača dionica iz prvog reda kroz koncertnu dvoranu i dolazak na pozornicu gdje su se pridružili ostatku orkestra. Sjajnu šestominutnu praizvedbu i gostujućeg dirigenta križevačka je publika oduševljeno pozdravila minutnim pljeskom i ovacijama.

Koncert je otvorio Puhački orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci trostavčanom skladbom “Cote d’Or – Suite for Band” Ferrera Ferrana te još jednom pokazao uvježbanost i doraslost najmlađih svirača izazovima te veliki potencijal za buduće članstvo gradskog puhačkog orkestra. Gradski puhački orkestar Križevci izveo je još “Tercio de Quites – pasodoble” Rafaela Talensa, “Mundus Senescit” Joséa Ignacija Blesa-Lulla, “Al Centenario – pasodoble de concierto” Ferrera Ferrana te “The Legend of Maracaibo” Josea Alberta Pine.

Na kraju koncerta razgaljena je publika pozvala na bis, a orkestar odgovorio božićnom “Feliz Navidad” portorikanskog pjevača i tekstopisca Joséa Feliciana. Dirigenti nisu skrivali zadovoljstvo prekrasnom glazbenom večeri, prema riječima profesora Komazina, ispunjenom emocijama, strašću i prožetom glazbenim bravurama. Pohvale zaslužuju svi solisti i sve sekcije orkestra koji su se doista iskazali u prenošenju glazbene energije na publiku.

José Ignacio Blesa-Lull rođen je u Valenciji gdje je završio i prvi stupanj studija na konzervatoriju, a kasnije je u SAD-u stekao magisterij iz dirigiranja puhačkim orkestrima na University of Massachuetts Amherst. Dirigirao je puhačkim orkestrima u Tajvanu, Ekvadoru, Portugalu, Kolumbiji i Sloveniji. Osim kao dirigent, proslavio se svojim skladbama pisanim za puhačke orkestre koje su izvođene diljem svijete i primile međunarodne nagrade.

Maestro Blesa-Lull trenutno je glavni dirigent Simfonijskog orkestra u Centre Artístic Musical de Bétera i profesionalne grupe koju je osnovao, “Turia Chamber Winds”. Također radi na novim skladbama i podučava na javnim konzervatorijima Valencijske regije. Dobitnik je više međunarodnih nagrada za skladbe, soliste i sastave. Rodom je iz grada Llíria, poznatog i kao “grada muzike”.

Gradski puhački orkestar Križevci se oslanja na dugu povijest križevačkih civilnih i vojnih puhačkih orkestara koje datiraju u 19. stoljeće. Nakon isprekidane povijesti tih i kasnijih gradskih puhačkih glazbi, današnji orkestar je osnovan 1995. godine, a 1998. na mjesto voditelja Orkestra dolazi profesor Mario Komazin, klarinetist u Simfonijskom puhačkom orkestru Hrvatske vojske.

Orkestar se tada izrazitije usmjerava prema koncertnom repertoaru, a redovito sudjeluje i na državnim natjecanjima i smotrama. Na posljednjem državnom natjecanju u svibnju 2024. godine, Orkestar je osvojio Zlatnu plaketu s pohvalom te nagradu za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja Hrvatskog društva skladatelja.