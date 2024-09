[FOTO] Gradski puhački orkestar Križevci oduševio u Metkoviću

U petak, 30. kolovoza 2024. na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću održan je zajednički večernji koncert Gradskog puhačkog orkestra Križevci i Gradske glazbe Metković, povodom zatvaranja dvomjesečne kulturno-turističke manifestacije Metkovsko ljeto. Bilo je to uzvratno gostovanje Križevčana u Metkoviću nakon sudjelovanja Gradske glazbe Metković na ovogodišnjem, 56. Križevačkom velikom spravišču.

Križevački orkestar pod ravnanjem Maria Komazina tom je prilikom izveo niz kadenci te skladbi domaćih i stranih autora: “Kroz gradski park” Vlade Vuzema, “Our moment in Time” Jamesa Swearingena, “The Cottage”, “How to Train Your Dragon” Johna Powella, “Pirates of the Caribbean” Klausa Badelta, “The Pink Panther” Henryja Mancinija i nekoliko numera Johna Williamsa iz znanstveno-fantastičnih filmova “Star Wars” – “The Force Awakens” , “Duel of the Fates” te “Imperial March”.

Orkestri su također zajednički izveli popularnu koračnicu “San Carlo” Oscara Tschuora, i to pod dirigentskom palicom Zvonka Kneževića, ravnatelja Osnovne glazbene škole Metković i ovogodišnjeg dobitnika Nagrade Grada Metkovića “Narona” u području kulture i obrazovanja. Subotnje prijepodne članovi križevačkog orkestra iskoristili su za obilazak Arheološkog muzeja Narona u Vidu, mjestašcu kod Metkovića, i upoznavanje s bogatom kulturnom baštinom ovoga kraja.