U subotu koncertna “Španjolska večer” gradskog puhačkog orkestra

Gradski puhački orkestar Križevci ponosno predstavlja “Španjolsku večer”, koncert posvećen bogatoj tradiciji i strasti španjolske glazbe. Na programu su djela vodećih španjolskih kompozitora – Rafaela Talensa, Josea Alberta Pine, Ferrera Ferrana i Josea Ignacia Blese Lulla. Kao poseban gost iz Španjolske, maestro Jose Ignacio Blesa Lull osobno će dirigirati svjetskom premijerom svoje nove skladbe posvećene križevačkom puhačkom orkestru.

– Za nekoliko dana letim u Hrvatsku kao gostujući dirigent Gradskom puhačkom orkestru Križevci. Izvest ćemo moju skladbu “Mundus Senescit” te premijerno predstaviti komad koji sam skladao za njih, naslova “There is No Song for Singing”, inspiriran narodnim melodijama toga područja. Hvala Mariu Komazinu na pozivnici, vrlo sam uzbuđen!, objavio je španjolski skladatelj i dirigent na svom Facebook profilu.

Jose Ignacio Blesa Lull, rođen u Llíriji (Valencija, Španjolska), diplomirao je dirigiranje, kompoziciju, muzikologiju, glazbenu pedagogiju i klarinet, te magistrirao dirigiranje u SAD-u. Dobitnik je brojnih nagrada za kompoziciju, a njegova djela izvode orkestri diljem svijeta. Kao dirigent, surađivao je s ansamblima u Europi, Aziji i Americi. Trenutno je glavni dirigent Simfonijskog orkestra u Béteri i ansambla Turia Chamber Winds, te predaje na konzervatorijima u Valenciji.

Godišnji koncert križevačkog puhačkog koncerta održat će se u subotu, 14. prosinca 2024. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma, s početkom u 19:30 sati. Ulazak je slobodan, a na ulazu će se prikupljati donacije za podršku radu orkestra. Križevačkim orkestrom dirigira profesor Mario Komazin.