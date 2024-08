Županijski Zavod za javno zdravstvo izdao naputke za zaštitu od vrućina

Izbjegavajte izlazak i naporan tjelesni rad u najtoplijem dijelu dana, potražite hlad, ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu i, ako je potrebno i moguće, provedite 2-3 sata u rashlađenom prostoru. Savjeti su to županijskog Zavoda za javno zdravstvo za zaštitu od vrućina.

Izloženost tijela visokim temperaturama okoliša može utjecati na psihičko stanje (zbunjenost) te fizičko stanje organizma – od iscrpljenosti pa čak do poremećaja rada srca. U kroničnih bolesnika često dolazi do pogoršanja postojeće bolesti. Posebno ranjive skupine stanovnika su starije osobe, dojenčad i djeca, osobe nižeg socioekonomskog statusa, kronični bolesnici i osobe koje obavljaju aktivnosti na otvorenom (poljoprivrednici, građevinari, …) ili u zatvorenom (ljevaonice metala, tvornice keramike, rudarske djelatnosti, rad u pekari i kuhinji). Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature od danas do sredine sljedećeg tjedna.

Jednostavne mjere za smanjenje izloženosti tijekom toplinskog vala:

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite i klonite se vrućine što je više moguće.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine.

Potražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

Ako se osjećate loše, smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju što je prije moguće



HITNA STANJA ! Ako netko ima vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovara i nemiran je), grčeve i/ili je bez svijesti odmah zovite liječnika / hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika / hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignute joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem – hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25–30°C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38° C. Nemojte davati osobi lijekove za snižavanje temperature (npr. acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol). Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.