Končić se vratio na Spravišče: Sretan sam jer opet radim s ovom jako dobrom ekipom

Ona je kakti fina gradska puca, a on ima feler otkad ga je kobila ritnula pa ipak, njihovim vjenčanjem pomirit će se, nakon višestoljetnih svađa, kalnički plemenitaši i križevački purgeri. Takav je bar plan kalničkog kaštelana i varoškog suca za dogovoreni brak njihovih nasljednika, Julčeka plemenitog Frfuleka i Matilde zvane Tilčike Hrenjezičković. Hoće li brak potrajati ili će se opet posvaditi prije negoli se zakunu na vječnu ljubav, vidjet ćemo na 56. Križevačkom velikom spravišču na Spelanciji koju naši domaći glumci već naveliko uvježbavaju uz novog starog redatelja Adama Končića. Naime, Končić je legendu o seljacima-plemenitašima i purgerima iz kraljevske varoši režirao sedam puta, onda je posljednjih šest godina bio na pauzi, da bi se sad vratio spreman za nove izazove.

“Jako mi je drago što sam se vratio kao dramaturg i redatelj na Spravišče, a još mi je draže što me dočekala većim dijelom stara glumačka ekipa s kojom sam već radio i dobro se znamo. Ima i mladih glumaca i oni su se dobro uklopili“, rekao nam je Končić, pohvalivši suradnju i podršku s gradskom Turističkom zajednicom. I ove godine će priču o pomirbi, snobokima, prošnji, svadbi i ponovnoj svađi ispričati u dva dana, u petak i nedjelju, pa s glumcima još od veljače paralelno uvježbava oba scenarija. Replike se uvježbavaju, peglaju se finese i detalji kako bi izvedba bila uvjerljivija i tečnija pred strogom križevačkom publikom. Poznati kazališni i filmski glumac dosad je producirao i režirao mnoge predstave, no jedino je u Križevcima radio s glumcima kojima to nije profesija, onima koji glume jednom godišnje samo na Spravišču.

“Sigurno se opet ne bih upuštao u to u nekoj drugoj sredini, no nakon sedam godina rada u Križevcima znao sam s kojim ljudima ću raditi, znao sam o kakvom scenariju je riječ i zato sam se s veseljem vratio. Sretan sam što imam priliku opet raditi s ovom jako dobrom ekipom“, otkrio nam je Adam Končić. Novu Spelanciju uz skladnu glumačku ekipu koja pažljivo upija sve savjete redatelja Končića, križevačka publika vidjet će u petak 7. lipnja na pomirbi pa opet 9. lipnja na kulminaciji svadbe