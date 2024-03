[AUDIO] Gradski puhački orkestar plasirao se na državnu smotru u A kategoriji

U nedjelju, 10. ožujka 2024. godine Gradski puhački orkestar Križevci bio je domaćinom 24. županijske smotre puhačkih orkestara Koprivničko-križevačke županije, koja se održala u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. U natjecateljskom dijelu smotre križevački je orkestar s dirigentom Mariom Komazinom izveo tri skladbe: „Deliverance” (Ettiene Crausaz), „Delminium” (Vinko Udiljak) i „Jureći slona” (Krešimir Seletković).

Nakon održane smotre i nastupa koje je ocjenjivao selektor mo. Ivan Josip Skender, Gradski puhački orkestar Križevci u najzahtjevnijoj je A kategoriji osvojio visokih 96,00 bodova i plasirao se na ovogodišnji Susret hrvatskih puhačkih orkestara. Uz čestitke i velike pohvale križevačkom orkestru, pohvaljen je i dirigent Komazin na vođenju izvedbe, pripremi i odabiru programa.

Maestro Skender je izvedbe križevačkog orkestra ocijenio i opisno – kod skladbe „Deliverance” naveo je da „orkestar je pokazao intonativnu čistoću i širok dinamički raspon”, za „Delminium” mladog hrvatskog autora istaknuo „da je ovo daleko najbolja izvedba koju sam imao prilike čuti”, a kod „Jureći slona” naveo da „cjelokupni dojam nastupa je vrhunski. Orkestar zvuči u razini profesionalnih orkestara!”

37. Susret hrvatskih puhačkih orkestara održat će se u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, i to u dva navrata – 5. svibnja za orkestre koji se natječu u A kategoriji i 26. svibnja za one u C kategoriji. Uz križevački orkestar, u A kategoriji natjecat će se Puhački orkestar Mrzlo Polje, Vodička glazba i Limena glazba Rozga Sveta Ana.

U C kategoriji na državni susret iz Koprivničko-križevačke županije kvalificirali su se Puhački orkestar DVD-a Virje i Puhački orkestar DVD-a Đurđevac, a uz njih će se još natjecati Puhački orkestar grada Preloga, Puhački orkestar DVD-a Gornji Desinec i Gradska glazba Samobor.

U revijalnom dijelu susreta nastupit će Puhački orkestar Zaprešić, Puhački orkestar Čazma, Gradski puhački orkestar, Puhački orkestar DVD-a Domagović, Puhački orkestar Stankovo, Puhački orkestar DVD-a Cvetković i Puhački orkestar DVD-a Petrovina. Mogućnost za orkestre je prijaviti se i za samostalno preslušavanje nastupa od strane selektora, kojem je potrebno pripremiti uredne i čitke dirigentske partiture.