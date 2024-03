Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1455

Hrašćinski astro nije samo popularno-znanstveni festival već i kulturno-umjetnički (foto prenešen s facebook stranice KLJZBH)

U Temi Krugova slušamo trećih dvadesetak minuta predavanja Svemirske tehnologije u svakodnevnom životu popularizatora astronomije i astronautike Vedrana Vrhovca iz Astronomskog društva Beskraj iz Zagreba, koje je održao 21. svibnja prošle godine na 7. Hrašćinskom astru. Ako smatramo da istraživanje svemira ne koristi nikome tko se svemirom ne bavi, a to znači velikoj većini stanovništva planeta, onda bismo se trebali odreći osobnih računala, mobitela, GPS navigacije, brzog interneta, pouzdane meteorološke prognoze, sigurnosti električnih i elektronskih sistema i nade da ćemo izbjeći sudbinu dinosaura… O svemu tome objašnjava se u ovom predavanju.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Priče iz razreda: (Kraljevstvo Mečenčansko) Ljiljane Vidović i Irene Lenard, na odjelu za mlade Priče, bajke i legende Giacoma Scottija, na odjelu beletristike Podzemstvo: Putovanje kroz duboko vrijeme Roberta Macfarlanea, a na stručno-znanstvenom odjelu Moja revolucija u 365 dana Anđe Marić.



Na današnji datum rođeni su George Berkeley, Gustav Robert Kirchhoff, Charles Boycott, Jack Kerouac, Gajo Petrović, Emmett Leith i Liza Minnelli. Osnovano je Sveučilište u Beču, objavljena je Trumanova doktrina, dogodio se incident u nuklearnoj elektrani u Fukushimi… Umrli su Franjo Vranjanin, George Westinghouse, Mihajlo Pupin, William Henry Bragg i Dick Fosbury.



U Vijestima Krugova saznajemo tko su dobitnici nagrada 61. Goranovog proljeća te kada i gdje se održava, da su cijene ulaznica u kulturne institucije u Parizu povećane ili će se povećati uoči Olimpijskih igara, te da je ljudski mozak moćniji nego što smo do sada mislili.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo aktivnost Sunca, pripreme za treće testiranje Starshipa i povratak nekih astronauta s Međunarodne svemirske stanice.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Thomasa Arnea, Alexandrea Guilmanta, Alice Tegnér, Edmunda Eyslera, Stanka Horvata, te grupa Dire Straits, Iron Maiden, R.E.M. i Flare.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1455 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 12. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.