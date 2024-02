Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to u srijedu 7. veljače i u četvrtak 8. veljače od 13 do 17 sati i u petak 9. veljače od 9 do 13 sati.

Akcija se provodi u Restoranu Vojarna na Trgu sv. Florijana 17 i pozvane su sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti. S obzirom da su potrebe za krvi zaista velike, a križevački darivatelji su redoviti u darivanju krvi, Gradsko društvo Crvenoga križa akcije organizira svaki mjesec.

“Da bi taj kontinuitet akcija opstao, neophodno je prikupljanje određenog broja doza, a u tome ključnu ulogu imaju upravo naši darivatelji, kako postojeći, tako i oni koji će se tek pridružiti velikoj obitelji darivatelja krvi“, poručuju iz Crvenog križa.