Od danas se zatvara pruga prema Koprivnici

Sljedećih mjesec dana zbog radova će se u više navrata prekidati željeznički promet između kolodvora Križevci i Koprivnica. Već danas u 21:10 pruga se zatvara i do 31. svibnja navečer će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno umjesto vlakova voziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Promet ovom dionicom opet se obustavlja od 5. do 7. lipnja, 9. i 10. lipnja, zatim od 12. do 21. lipnja osim nedjeljom te od 28. do 30. lipnja od 8:15 do 16:15 sati. U tim razdobljima putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno te umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.