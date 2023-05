Memoari princa Harryja – “Rezerva” stigla u gradsku knjižnicu

Stručno-znanstveni odjel: Rezerva / Princ Harry; s engleskoga preveli Ana Knežević, Goran Glamuzina, Tatjana Radmilo.

Zagreb: V.B.Z., 2023.

Bio je to jedan od najdirljivijih prizora dvadesetog stoljeća: dvojica dječaka, dvojica prinčeva, koračaju za majčinim lijesom, dok ih cijeli svijet promatra s tugom i užasom. Tijekom ispraćaja princeze Diane na posljednji počinak milijarde su se ljudi pitale o čemu razmišljaju i kako se osjećaju prinčevi William i Harry – i kako će se njihovi životi odvijati od toga trenutka nadalje. Ovo je Harryjeva priča. Prvi put princ Harry pripovijeda nam svoju priču, kao kroničar vlastita putovanja, brutalno i hrabro iskren. Rezerva je prekretnica, puna važnih uvida, otkrića, samoispitivanja i teško stečene mudrosti o vječnoj premoći ljubavi nad tugom.





Beletristika: Ubojstva na Krvavom mostu / Anđelka Kliment – Zagreb: Beletra, 2023. – 179 str.; 20 cm.

Beživotno tijelo mladog Domagoja Ivića pronađeno usred noći na Krvavom mostu pokreće istragu u koju se uključuju inspektor Borna Herman i forenzičarka Irma Steeg. Mlada i ambiciozna istražiteljica Neva Radić istodobno otkriva zaboravljeni slučaj smrti Agate Hosmine koja je pod nerazjašnjenim okolnostima preminula na Krvavom mostu prije pola stoljeća. Irma Steeg i Borna Herman provjeravaju tko se od rodbine i prijateljica Agate Hosmine sjeća vedre djevojke i njezine tajanstvene smrti koja nikada nije do kraja rasvijetljena. Istodobno, detektivski par ispituje djevojku, prijatelje i kolege ubijenog Domagoja Ivića koji je planirao kao konobar otići iz Zagreba raditi na Brač, ali istraga sporo napreduje… Svoj drugi roman Anđelka Kliment posvećuje Zagorki i motive iz romana velike književnice i publicistkinje upliće u novi krimić čiji naslov već asocira na Zagorkina djela. Kao i u romanu „Ubojstvo na Mrežnici“, Anđelka Kliment vjerna je podžanru cosy crime i opisuje istragu koja se temelji na psihološkom portretiranju likova i istražnim razgovorima.



Dječji odjel: Za to vrijeme na Zemlji … / Oliver Jeffers; [prijevod Ozren Doležal] – Zagreb: Profil knjiga, 2023.

Posve jedinstven i neobičan svemirski pogled na sukobe iz pera i kista Olivera Jeffersa, koji nam donosi maštovita priča s obiteljskog izleta u prostranstvo iza Mjeseca. Dok se njegova djeca svađaju, tata vožnju automobilom pretvara u uzbudljivo svemirsko putovanje. Putujući sve dalje od kuće, osvrnut će se na povijest planeta Zemlje i sukoba koji ondje vladaju od početka povijesti. Može li taj pogled iz svemira naučiti djecu da mirno sjede jedni uz druge i, naposljetku, kako da sjede u današnjem svijetu?

Ovim fantastičnim istraživanjem našeg Sunčeva sustava Oliver Jeffers donosi svoje jedinstveno gledište na suživot u jedinom domu koji poznajemo – i uspoređuje naše teritorijalne sukobe s bratom i sestrom koji se svađaju na stražnjem sjedalu automobila, koji se u trenu pretvara u svemirsku letjelicu. Za to vrijeme na Zemlji…, svemirski suputnik omiljenim slikovnicama Evo nas, tu smo i Sve što ćemo sagraditi, aktualna je pripovijest za sve nas koji ovaj planet nazivamo domom. Slikovnica je dio umjetničke instalacije ˝Naše mjesto u svemiru˝ – veličanstvene makete Sunčeva sustava. Stazu skulptura duljine 10 km osmislili su i postavili Oliver Jeffers, astrofizičar prof. Stephen Smartt, medijski centar Nerve Centre i njihovi kreativni partneri u sklopu programa UNBOXED. Stručnu pomoć u pripremi ovog izdanja na hrvatski jezik pružio je astronom Ante Radonić, a prijevod i ovog puta potpisuje sjajni Ozren Doležal.



Književnost za mlade: Beverly, upravo ovdje: tri hrabrice / Kate DiCamillo; s engleskog prevela Dina Morić Bošnjak –

Zagreb: Profil knjiga, [2022].

Beverly Tapinski više je puta bježala od kuće, no uvjerena je da ovaj put to neće biti bijeg nego odlazak. Njezin je pas, Kompa, uginuo pa su ga Raymie i ona zakopale u dvorištu. Tužna i zabrinuta jer je voljene osobe napuštaju, Beverly odluči osamostaliti se i ne vezati se ni za koga pa u drugom gradu nalazi posao i smještaj lažući o svojim godinama. I uporno pokušava ne misliti na Kompu, ne može se prisiliti nazvati najbolju prijateljicu Raymie da je ne obori tuga, a majku Rhondu koja se brine samo za sebe nazove kako bi je obavijestila da je otišla. Beverly se ne želi brinuti ni za koga niti želi da se itko brine za nju. No koliko se god trudila, sprijateljuje se sa staricom Iolom kod koje odsjeda i koja se brine za nju, Elmerom, prodavačem u dućanu koji djeci daje kovanice kako bi mogla jahati metalnog konja, i Doris, kuharicom u restoranu u kojem radi koja se brine da Beverly dobije napojnice koje zaslužuje. A tu su i Iolina mačka kojoj se Beverly strašno sviđa i galeb koji uporno pokušava ući u kuhinju. I polako Beverly zaliječi tugu za psom, prihvati ljude oko sebe i počne se smiješiti te zamoli Raymie da dođe po nju.