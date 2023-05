Križevački glumac s engleskom adresom sutra nastupa u Hrvatskom domu, ulaz je besplatan

Sutra se u Križevcima održava prva od dvije kazališne predstave u sklopu 19. Culture Shock Festivala, a u njoj će igrati Josip Martinčić, križevački glumac s engleskom adresom i dobro poznato lice lokalnoj publici. Igrat će predstavu “Dnevnik jednog luđaka”, autora Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, za koju potpisuje i adaptaciju i režiju. Predstava se održava u Maloj (podrumskoj) dvorani Hrvatskog doma, a početak je u subotu, 20. svibnja u 19 sati.

O PREDSTAVI

Niži državni činovnik Popriščin, opsjednut hijerarhijom u društvu i nezadovoljan svojom pozicijom, iskreno priznaje kako čuje i vidi stvari koje drugi ljudi oko njega ne vide i ne čuju. Kroz njegov dnevnik saznajemo da voli Sofiju, kćer svog šefa, ali neuzvraćena ljubav zbog njegovog statusa dovodi do gubitka razuma.

Kad pročita da je španjolski tron prazan, pomisli da je možda on budući kralj. Dođite i zavirite u zapise osobe čiji je um žrtva klasnog položaja. Kroz satiru i neobične događaje, poput privida pasa koji pričaju i pišu pisma, Gogolj nas poziva da razmislimo o vlastitom društvu. On ne želi da se smijemo osobi, nego da vidimo apsurdnost sistema koja čovjeka dovodi do ludila.

O GLUMCU

Rođen u Osijeku, Josip Martinčić djetinjstvo i mladost proveo je u Križevcima, gdje je završio osnovnu i prva dva razreda srednje škole, prije odlaska u Veliku Britaniju zbog dobitka akademske stipendije. Poslije završetka srednje škole, ostaje studirati i živi u Britaniji više od čitavog desetljeća. Njegov interes za kazalište od malena su podržavali mama Lucija i brojne učiteljice, koje su mu bile mentorice na četiri državne smotre LiDraNo. Nakon diplome Kazališta i engleske književnosti Josip je nastavio akademski put i trenutno je na posljednjoj godini doktorskog studija na Sveučilištu u Exeteru.

Njegova doktorska disertacija bavi se kazališnim kritičarima s kraja 19. stoljeća. Josip četiri godine predaje dramu i kazališne studije na preddiplomskom studiju na fakultetima širom jugozapadne Engleske. Režira predstave, drži radionice i seminare te predstavlja kolege na studentskom vijeću. Ovo mu je četvrto gostovanje na Culture Shock festivalu i veseli se povratku nakon petogodišnje pauze.