DJ Krnya za 40. obljetnicu rada partija dva dana vikenda sredinom lipnja

Poznati križevački DJ renomeom diljem Hrvatske i regije, Ivan Krnjić Krnya, ovaj vikend u Klubu kulture u Križevcima obilježava 40 godina rada. Pod nazivom “Music & me” u petak 16. lipnja i subotu 17. lipnja 2023. proslavit će svoj veliki jubilej uz dugogodišnje prijatelje i kolege DJ-eve, glazbenike i umjetnike s kojima je najviše surađivao tijekom karijere.

Strastveni kolekcionar i ljubitelj gramofonskih ploča kao klinac započinje svoj put 15. lipnja 1983., a Mala sportska dvorana škole “Bratstvo–jedinstvo”, danas Ljudevita Modeca, u Križevcima ostaje zapamćena kao mjesto gdje se po prvi puta okušao kao DJ. Od tada nikada nije prestao raditi posao koji voli. U rodnim Križevcima, obližnjoj Koprivnici i Zagrebu, proveo je najveći broj godina svog staža, a nastupao je diljem zemlje i inozemstva nebrojeno puta.

Godine 2008. Krnya pokreće svoj internet radio “Urbana Music Radio” što je danas njegov primarni posao. 2021. godine u Opatiji osvaja nagradu “Ambasador” za najbolji live stream DJ nastup “DJ Krnya Live @ Kalnik Mountain”, nakon puna 54 dana emitiranja glazbe video streamom putem društvenih mreža iz svog kućnog studija za vrijeme lockdowna.

Krnya je danas sretan i ponosan otac dvoje djece, kćeri Paule (21 g.) i Ive (11 g.). Drugog dana partyja nastupit će obje i tako uveličati ovu, za Krnyu važnu i veliku obljetnicu, Paula s prvom izložbom svojih dosadašnjih radova, a Iva nastupom s najboljim, najpoznatijim i najnagrađivanijim hrvatskim saksofonistom Vojkanom Jocićem.

LINE UP

pet, 16. 6. – Roots to New Age

► PETAR DUNDOV

► AMADUN

► CHANI BRAWO

► ROMAN

► SASCHA SCHWERE

► STYPE BONES

► WILLIE BALOG

► KRNYA

sub, 17. 6. – Roots to New Age

► MARY

► ERICH

► SERAPHIM CODEX

► SHIPE

► TORRES

► TOXIC

► KEKO & DARIOZG B2B

► KRNYA

► Special live act: Iva Krnjić & Vojkan Jocić w/ Krnya

Cijena ulaznice: 15 €/113,02 kn (po danu – petak, subota)

Pretprodajna mjesta: Art Rock Caffe Križevci i Entrio.hr