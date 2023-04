[FOTO] Križevački planinari savladali najzahtjevniju feratu u Hrvatskoj

Dvanaest planinara iz Planinarskog društva Kalnik proteklog je vikenda uspješno savladalo feratu na Dinari – najdužu i najzahtjevniju u Hrvatskoj. Via ferrata ili željezni put naziv je za penjački put osiguran metalnim klinovima, sajlom, ljestvama i visećim mostovima. Uglavnom prolazi strmim i nepristupačnim terenom koji se uz pomoć klinova i nožišta može lakše savladati, no i uz osiguranje može biti vrlo nezgodan. Naši planinari prvo su se zagrijali na ferati Čikola, nedaleko od kanjona Čikole, a drugi dan su se upustili u zahtjevnu penjačku avanturu. Iako sajle osiguravaju planinare, Dinarska ferata namijenjena je iskusnim penjačima, no pogled koji se pruža s najviših vrhova, kažu planinari, vrijedan je svakog truda.

Štefica, Dalibor, Branko, Marijan, Tomislav, Zoran, Kristjan, Rajko, Sandra, Davor, Veljko i Zlatko ovu su zahtjevnu stazu u punoj opremi prošli za četiri sata, a još dva i pol su se spuštali kroz strmi kuloar. Ponosni na ekipu i zadovoljni jer su najtežu takvu stazu u Hrvatskoj savladali bez problema, već planiraju nove izazove.