Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1413

Dr. sc. Neven Bilić na Future Hubu Križevci predaje o postanku i razvoju svemira 5. travnja 2022. (foto Silvia Novosel)

U Temi Krugova objavljujemo predavanje dr. sc. Nevena Bilića održano u Križevcima 5. travnja 2022. godine u okviru ciklusa popularno-znanstvenih predavanja u projektu Future Hub križevci. Slušamo prvih petnaestak minuta tog predavanja o postanku i razvoju svemira koje će se nakon završetka, kako je to uobičajeno, pretvoriti u tribinu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Zagrljaj sreće učenica OŠ Ljudevita Modeca Križevci, na odjelu knjiga za mlade Maresi: Kronike iz Crvenog samostana Marije Turtschaninoff , na odjelu beletristike Spašavanje smrti Lucije Faulerove, a na stručno-znanstvenom odjelu Montessori dijete: Vodič za roditelje za odgoj znatiželjnih i odgovornih ljudskih bića Simone Davies.



Na današnji datum rođeni su Rafaelo Santi, Maksim Gorki, Corneille Heymans, Ignjat Job i Jan Amos Komenský, pariški muzej Louvre otvoren je za javnost, prvi je put poletio hidroavion, desila se nesreća u nuklearnoj elektrani Otok tri milje, pronađen je do sada najveći otisak stopala dinosaura… Umrli su Virginia Woolf, Dwight D. Eisenhower, Marc Chagall i Eugène Ionesco.



U Vijestima Krugova saznajemo da je hommageom Miljenku Smoji završio 16. Pričigin, da su predstavljena izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, da su otkriveni novi nalazi iz doba antičkog Egipta, te da otvorena izložba fotografija satelitskih snimaka Pogled u dubinu. Posebno najavljujemo neka skorašnja događanja u Križevcima u znanosti, umjetnosti i kulturi.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo lansiranje rakete napravljene 3D pisačem i prolazak još jednog asteroida pored Zemlje.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Modesta Petroviča Musorgskoga, Sergeja Vasiljeviča Rahmanjinova, Vatroslava Lisinskoga, Mauricea Jarrea i grupe Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1413 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 28. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!